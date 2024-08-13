В Менделеевском районе появятся SPA-центр, новая АЗС и расширенное производство

Новые проекты развития представили инвесторы на совете по развитию предпринимательства Менделеевского района. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава муниципалитета Радмир Беляев.

Фото: © соцсети главы района

Один из инвесторов презентовал проект строительства современного SPA-центра на территории санатория «Ижминводы». В новом комплексе отдыха предусмотрены парная, хамам, несколько видов саун, зона отдыха с джакузи и купелью, кафе. На прилегающей территории планируют разместить открытые подогреваемые бассейны, два чана и детскую площадку.

Фото: © соцсети главы района

Еще одним проектом, получившим одобрение на совете, стало предложение по расширению производства кроватей компании «Спринг Бокс». Местная продукция пользуется спросом не только в Татарстане, но и в других регионах. Для реализации проекта компания планирует стать резидентом Территории опережающего развития. Расширение производства позволит создать новые рабочие места.

Третьим проектом, получившим одобрение, стала инициатива по открытию современной АЗС на месте старой заправочной станции на улице Трудовая. Инвестор также планирует благоустроить прилегающую территорию и взять шефство над территорией захоронения Героев Гражданской войны.