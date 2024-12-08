В Мензелинском районе произошла трагическая авария с участием «ГАЗели» и «Лады Гранты»

В Мензелинском районе на ремонтируемом участке дороги столкнулись «ГАЗель» и легковой автомобиль «Лада Гранта». По данным Госавтоинспекции Татарстана, инцидент произошёл, когда водитель «ГАЗели» повёрнул направо, в результате чего произошёл столкновение с «Грантой». Удар оказался мощным: «ГАЗель» перевернулась на бок, а легковая машина вылетела в кювет.

К сожалению, в результате данного ДТП пассажир «ГАЗели» погиб на месте, а водитель и пассажир «Гранты» получили травмы и были немедленно госпитализированы.