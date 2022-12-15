В Татарстане ввели масочный режим в социальных и медицинских учреждениях

В Татарстане с сегодняшнего дня ввели масочный режим в социальных и медицинских учреждениях. Соответвующее постановление подписала главный санитарный врач РТ Марина Патяшина.

Теперь медики и пациенты обязаны носить маски в больницах и поликлиниках. Также маски обязательны постояльцы и персонал в соцучреждениях — интернаты, приюты, детдома.

Напомним, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Татарстане за неделю вырос на 39 процентов. С первыми признаками гриппа и ОРВИ можно ознакомиться в нашем материале.

Ранее «КВ» сообщали, что в 48 школах Татарстана из-за гриппа и ОРВИ на разобщение вывели 142 класса. Полностью закрытых школ из-за вспышки инфекций пока нет.