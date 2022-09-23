 В мэрии Казани опровергли, что администрацию Вахитовского района перебросили на раздачу повесток
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В мэрии Казани опровергли, что администрацию Вахитовского района перебросили на раздачу повесток

Все вопросы по частичной мобилизации можно задать по телефону горячей линии 122.

Город
23 сентября 2022  15:37
Автор:
Карина Кострулева

В мэрии Казани опровергли слух о том, что якобы администрация Вахитовского и Приволжского районов приостановила работу и теперь занимается раздачей повесток.

В мэрии прокомментировали сообщения, которые передают горожане в мессенджерах, заявив, что администрация по-прежнему занимается вопросами жителей. 

«Друзья, очередной фейк, теперь гуляющий по личным чатам. Такой инсайдерской информации будет много — любое новое событие всегда рождает слухи», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане опровергли информацию о массовом изъятии личных автомобилей. Напомним, накануне военный комиссар РТ подписал приказ о частичной мобилизации. Так, татарстанцев заинтересовал пункт, в котором говорится о мобилизации транспорта, как госорганизаций и частного бизнеса, так и личных автомобилей.

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