В мэрии Казани опровергли, что администрацию Вахитовского района перебросили на раздачу повесток

В мэрии Казани опровергли слух о том, что якобы администрация Вахитовского и Приволжского районов приостановила работу и теперь занимается раздачей повесток.

В мэрии прокомментировали сообщения, которые передают горожане в мессенджерах, заявив, что администрация по-прежнему занимается вопросами жителей.

«Друзья, очередной фейк, теперь гуляющий по личным чатам. Такой инсайдерской информации будет много — любое новое событие всегда рождает слухи», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане опровергли информацию о массовом изъятии личных автомобилей. Напомним, накануне военный комиссар РТ подписал приказ о частичной мобилизации. Так, татарстанцев заинтересовал пункт, в котором говорится о мобилизации транспорта, как госорганизаций и частного бизнеса, так и личных автомобилей.