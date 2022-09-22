В Татарстане опровергли информацию о массовом изъятии личных автомобилей. Напомним, накануне военный комиссар РТ подписал приказ о частичной мобилизации.

Так, татарстанцев заинтересовал пункт, в котором говорится о мобилизации транспорта, как госорганизаций и частного бизнеса, так и личных автомобилей. В сети появились сообщения о том, что машину будут изымать буквально на улице.

Как сообщил источник ИА «Татар-информ», личные автомобили массово никто изымать не будет. Информацию, которая появилась в соцсетях о том назвали фейком.

Напомним, вчера Президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — отметил Президент России.

Ранее «КВ» сообщали, что МВД РФ опровергло сообщения об отправке водителей в военкоматы. В соцсетях появился скан документа, где говорилось, что сотрудники военкоматов будут дежурить на постах ГИБДД. В ведомстве подчеркнули, что данный документ — фейк.