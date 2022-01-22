 В «Метроэлектротрансе» рассказали другую версию гибели пенсионерки на Кулагина
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В «Метроэлектротрансе» рассказали другую версию гибели пенсионерки на Кулагина

Трагедия произошла из-за забытой сумки в транспорте.

Город
22 января 2022  14:06
Автор:
Роза Габитова

В МУП «Метроэлектронсе» рассказали другую версию гибели пенсионерки на Кулагина. Предположительно, женщина вышла из троллейбуса, однако забыла сумку и решила вернуться. В это время водитель перестраивался на левую полосу и не видел пассажирку. Так вышло, что она подскользнулась и упала под переднее колесо троллейбуса.

По информации МУП, сегодня в 10 часов утра водитель маршрута № 9 высадил пассажиров на остановке и собирался ехать в парк. Погибшая вышла через переднюю дверь и водитель видел, что она покинула салон. После чего, он закрыл двери и начал движение.

В настоящее время проводится следствие по установке всех деталей происществия.

Ранее «КВ» сообщали, что сегодня утром в Казани на улице Кулагина пожилую женщину защемило дверьми, когда она выходила из тролейбуса. Водитель не заметил этого и протащил ее несколько метров и продолжил движение.

 

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