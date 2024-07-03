В микрорайоне М14 в Казани готовится к открытию новая школа

В микрорайоне М14 Казани строительство новой школы на 1224 места близится к завершению. Мэр Казани Ильсур Метшин и начальник Управления Ирек Ризванов проинспектировали ход строительства и убедились, что школа будет открыта к началу нового учебного года.

В многопрофильном лицее №133 «Гаилә» будут расположены 52 учебных кабинета, актовый зал на 306 мест, школьный ресторан на 612 мест, рекреационные зоны, большой и малый спортзалы.

Школа будет отличаться от традиционных образовательных учреждений. В ней планируется открыть школу креативных индустрий, где будут учить созданию видеороликов и освоению новых технологий. Также будет работать школа сборки и управления дронами.

Помимо этого, в школе будут действовать кружки по художественной гимнастике, футболу, хореографии, секции журналистики и робототехники, музыкальная школа.

На территории школы будет проведено озеленение и создана спортивная зона с беговой дорожкой, футбольным полем, хоккейной коробкой и уличными тренажерами.

Новая школа в микрорайоне М14 станет отличным примером современного образовательного учреждения, которая обеспечит качественное образование и развитие творческих способностей учащихся.