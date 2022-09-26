 В Миндортрансе РТ выделили 25 грузовиков для проведения частичной мобилизации
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В Миндортрансе РТ выделили 25 грузовиков для проведения частичной мобилизации

На территорию Казанского высшего танкового училища уже прибыло 23 машины.

Республика
26 сентября 2022  16:20
Автор:
Карина Кострулева

В Миндортрансе Татарстана выделили 25 грузовиков для проведения частичной мобилизации. На территорию Казанского высшего танкового училища уже прибыло 23 машины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С целью выполнения поручений, предусмотренных мобилизационными мероприятиями, министерством организовано выделение 25 единиц техники из муниципальных образований Татарстана», — отметили в пресс-службе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Набережных Челнах на поддержку мобилизованных выделили 20 млн рублей из резервного фонда. Также мэр города потребовал от УК сделать семьям мобилизованных перерасчет по квартплате с учетом выбывших на военную службу. Помимо этого, директор кадрового центра «Работа России» отметила, что трудовой договор с теми, кто отправился в зону СВО не прерывается, а приостанавливается.

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