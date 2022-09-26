В Набережных Челнах на поддержку мобилизованных выделили 20 млн рублей из резервного фонда. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр автограда Наиль Магдеев.

«Деньги возьмем из дополнительных доходов, а если надо, даже откажемся от каких-то запланированных затрат. Но своих ребят поддержим. Все-таки они уходят на фронт», — отметил градоначальник.

Также мэр города потребовал от УК сделать семьям мобилизованных перерасчет по квартплате с учетом выбывших на военную службу. Помимо этого, директор кадрового центра «Работа России» отметила, что трудовой договор с теми, кто отправился в зону СВО не прерывается, а приостанавливается.

Фото: © пресс-служба мэрии Набережных Челнов

«У какого начальника рука поднимется уволить человека, который отправился на СВО? Думаю, таких нет и не будет. Более того, мы видим другие примеры. КАМАЗ не только сохраняет за своими мобилизованными места, но и намерен платить им ежемесячно по 50 тыс. рублей в течение всего времени военной службы», — сказал Магдеев.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Челнах детей, родителей которых отправили на Донбасс, обеспечат бесплатным питанием в школе, а также не будут взимать оплату за детский сад. Кроме того, Мэр автограда призвал военкоматы следовать возрастному цензу во время раздачи повесток. Градоначальник раскритиковал ситуацию, когда под мобилизацию попали горожане старше 45 лет. По словам Магдеева, люди, которые вышли из возрастного предела, призваны не будут.