В Миндортрансе РТ заявили о медленном темпе строительства метро

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов признал, что темпы строительства новых станций метро в Казани ниже, чем в Москве. За 20 лет в Казани планируют открыть 15 станций, в то время как в Москве за 10 лет построили 150.

«Идем темпами для города Казани, наверное, не совсем достаточными, с вами согласен. Но здесь всё дело в средствах», – подчеркнул глава министерства.

Мэр Казани Ильсур Метшин также отметил, что количество выделяемых городу средств не соответствует объему задач, которые перед ним стоят.