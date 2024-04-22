В Минфине рассказали, почему стоит вложиться в программу долгосрочных сбережений

В России за прошлую неделю граждане заключили уже больше 340 тысяч договоров участия в программе долгосрочных сбережений. В Минфине РФ отмечают, что эта программа – надежная копилка для граждан. Основная ее цель – развитие культуры долгосрочных сбережений для глобальных целей.

Если рассказать о ней кратко, то программа представляет собой небольшие вложения на счет, которые в увеличенном государством размере можно будет вывести через 15 лет. Например, так предлагают накопить на недвижимость, образование детей и внуков.

На каждый вложенный рубль государство будет добавлять еще один рубль при условии, что доход россиянина – до 80 тысяч рублей. Если он выше указанного значения (от 80 тысяч до 150 тысяч рублей), то один рубль за каждые два рубля, от 150 тысяч рублей – один рубль к четырем.

Вложенные средства будут увеличиваться за счет налоговых вычетов и инвестиционного дохода, что предотвращает обесценивание из-за инфляции. Через 15 лет накопленное можно вывести или единоразово, или ежемесячными выплатами. Более того, счет программы будет передаваться по наследству.

Важно, чтобы участник программы был совершеннолетним. Вступление возможно через договор с оператором программы – негосударственным пенсионным фондом.

По поручению Президента России на 2024 год поставлены цели по привлечению в программу не менее 250 млрд рублей и не менее 1% валового внутреннего продукта до 2026 года.