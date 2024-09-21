В Минфине РТ напомнили о долге татарстанцев по налогам в 9,6 млрд рублей

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Республика
21 сентября 2024  10:46
Автор:
Эндже Гарафиева

Министерство финансов Республики Татарстан напоминает о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов за 2023 год. Как сообщает пресс-служба ведомства, общая сумма начислений по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество физических лиц составляет 9,6 млрд рублей.

В Минфине РТ подчеркивают, что своевременное поступление налоговых платежей — это гарантия финансирования важных социальных программ и инфраструктурных проектов. 

Рассылка налоговых уведомлений стартовала еще в сентябре. Татарстанцы могут получить их как в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика или портал Госуслуг, так и по почте.

Для обеспечения максимальной собираемости налогов в республике налажено тесное взаимодействие между налоговыми органами, финансовыми структурами, банками и отделениями почтовой связи. Проводится еженедельный мониторинг процесса доставки уведомлений и поступления платежей от налогоплательщиков. Крайний срок уплаты имущественных налогов за 2023 год — 2 декабря 2024 года.

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