 В приказе о мобилизации в РТ изменили пункт о запрете на выезд из региона
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В приказе о мобилизации в РТ изменили пункт о запрете на выезд из региона

Порядок выезда и прибытия нужно будет согласовать в военкомате.

Республика
23 сентября 2022  08:54
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане изменили первый, второй и пятый пункты приказа военного комиссара РТ Сергея Погодина «Об объявлении мобилизации». Новую версию документа опубликовали в газете «Республика Татарстан».

Напомним, в ранее опубликованном приказе было указано, что «не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города) временно запрещается».

В обновленной версии пребывающим в запасе нужно будет согласовать порядок выезда и прибытия в военкомате.

«Офицерам, <…> запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, согласовать в военном комиссариате по месту постановки на воинском учете порядок выезда и прибытия», - написано в документе.

Также изменен пункт об убытии «к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, а при возможности – в военный комиссариат по месту состоянии на воинском учете».

Теперь татарстанцев, временно проживающих на территории республики, просят «указать в военный комиссариат по месту постановки на воинском учете свое местонахождение».

Последний измененный пункт касается транспорта. Теперь в обновленной версии указано так: «Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, гражданам — владельцам транспортных средств по особому распоряжению доставлять исправные автомобильные транспортные средства, дорожно-строительные, подъемно-транспортные и другие машины и механизмы в сроки и пункты согласно нарядам военных комиссариатов муниципальных образований». Ранее о случае особого распоряжения написано не было.

Напомним, в России объявлена частичная мобилизация. После этого в сети начали распространяться фейки. К примеру, в приказе о мобилизации татарстанцев заинтересовал пункт, в котором говорится о мобилизации транспорта, как госорганизаций и частного бизнеса, так и личных автомобилей. Затем в сети появились сообщения о том, что машину будут изымать буквально на улице. Однако эту информацию опровергли.

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