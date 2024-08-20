В Минобрнауки РТ рассказали, сколько новых образовательных объектов откроется к 1 сентября

В Татарстане к новому учебному году откроют 11 новых школ и 10 детских садов, которые смогут принять более 10 тысяч детей. Об этом сообщил Рамис Музипов, заместитель министра образования и науки республики.

По его словам, к 1 сентября также завершится капитальный ремонт 49 школ, 20 детсадов, четырех зданий среднего профессионального образования и 14 общежитий колледжей и техникумов.

По отдельной программе отремонтируют и оснастят спортивным инвентарем два спортзала.

Замминистра напомнил, что в республике уже четыре года действует программа по ремонту школьных пищеблоков, на которую ежегодно выделяется 1 млрд рублей. В этом году в программу включили 94 школьные столовые, ремонт в которых завершен на 99%.