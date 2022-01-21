 В Минтрансе и Минстрое Татарстана сменились замминистров
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В Минтрансе и Минстрое Татарстана сменились замминистров

В новые должности госдеятели вступят с 20 января.

Республика
21 января 2022  12:50
Автор:
Ольга Ильина

В Минтрансе и Минстрое Республики Татарстан произошли кадровые перестановки. Правительством региона были назначены новые заместители министров, согласно информации на официальном портале правовой информации РТ.

С 20 января этого года на должности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства РТ будут работать Айрат Садыков и Тимур Никонов.

С этого же дня Ильнура Нурмухаметова назначили новым заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

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