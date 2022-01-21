Из шутников в министры: путь к власти бывших КВН-щиков «Четыре татарина»

В современном мире есть много социальных лифтов. Самые популярные из них — качественное образование, удачный брак, служба в армии. Большинство людей следуют подобным способам продвижения.

А что на счет «Клуба веселых и находчивых»? Этот юмористический клуб связан с большими политическими фигурами страны: на некоторых играх КВН присутствует даже президент России Владимир Путин. «Клуб веселых и находчивых» стал кузницей политических кадров, в том числе и для Татарстана.

Заместитель начальника Росмолодежи Дамир Фаттахов в интервью для республиканских СМИ говорил, что КВН — социальный лифт для активных людей. Он сравнивал сцену юмористического шоу с политической ареной: «Это такая же сцена, только смешного меньше».

В 2018 году, когда я училась в восьмом классе, в нашем районе тоже были команды КВН. Их руководители в шутку говорили, что это они сейчас смешат народ в зале, а потом будут им управлять. Вырастут ли политики из моих сверстников — пока не ясно. Но посмотреть биографии действующих управленцев — выходцев из КВН, мы можем уже сейчас.

Фото: © kvnrt.ru

Из МВД, через телеэкраны, в политику. Начало карьеры Фаттахова и внимание начальника внутренних дел

В далеком 1986 году в казанскую гимназию №122 родители привели юных Дамира Фаттахова и Игоря Сивова. Сейчас эта гимназия носит имя Ж.А. Зайцевой и входит в десятку лучших школ Казани, в топ-100 школ Татарстана и топ-500 школ России. Мальчики быстро стали товарищами: их союз образовался в первые годы знакомства, в школе они сидели за одной партой. Юноши вместе основали команду КВН, которая впоследствии представляла сборную Московского района Казани в школьной лиге КВН. Учителя вспоминают Фаттахова как «артистичного, музыкального мальчика».

Артистичность Дамира Фаттахова не привела юношу к вступительным экзамена театрального училища. После окончания школы в 1997 году Фаттахов поступил в академию МВД. В составе местной команды он выиграл лигу силовых структур КВН. Возможно, в этот момент и определился карьерный путь юноши, ведь Фаттахов «дошутился» до внимания начальника. Асгат Сафаров, министр внутренних дел РТ того времени, сделал Фаттахова руководителем Культурного центра МВД. Это позволило войти в элиту клуба веселых и находчивых — команду «Четыре Татарина».

Фото: © kvnrt.ru

Эта команда активно наращивала патриотические чувства татарстанцев. За нее болела практически вся республика, оперируя фразами: «Татары всех уделали»; «Разнесли Юрмалу». До сих пор в комментариях под архивными видео выступлений появляются мнения: «Раньше было лучше, эти просто тащили юмор на себе». Успех команды со временем сошел на нет, выступления последующих составов не транслировались даже по телевизору.

Политическая карьера татарстанского «смешного татарина» развивалась быстро и стремительно. В 2003 году Фаттахов еще руководил «Четырьмя Татарами», а уже на следующий год занял пост председателя комиссии Общественной молодежной палаты при Госсовете РТ.

Дамир Ильдусович стал известен широкому кругу лиц после того, как стал министром молодежи Татарстана. Сейчас Фаттахов уже вышел на федеральный уровень — работает заместителем начальника Росмолодежи.

Фото: © комментарии к выступлениям команды КВН «Четыре татарина»

Юмор поднимает флаг – на этот раз международный

Игорь Сивов — друг детства Фаттахова. После КВН он тоже пробовал и искал себя в республиканской политике: в период с 2014-2016 работал руководителем Аппарата исполнительного комитета Казани. Сейчас Игорь Сивов — главный советник президента Международной федерации студенческого спорта.

В 2013 году Казань принимала 27-ю Всемирную летнюю Универсиаду. Там замгендиректора мероприятия Игорь Сивов, будучи женатым, познакомился с певицей Нюшей, а впоследствии – после развода – связал себя с нею узами брака. Успешный свадебный союз сделал Сивова звездой «желтых» заголовков в газетах. Позже сама певица признавалась, что увела мужчину из семьи.

Игорь продолжает смешить людей и в настоящий момент: он ведет блог в Instagram, где экспертно рассказывает об отношениях между мужчиной и женщиной. У Сивова даже есть свой бренд натуральной косметики, который не рекламирует даже его жена. Он также известен как гуру личностного роста и коучинга – в социальных сетях бывший квнщик продавал свои курсы по саморазвитию.

Игорь «привез» Татарстану певицу Нюшу. Еще до того, как пара обнародовала свои отношения, Нюша выступала в городах республики на мероприятиях, заказанных муниципалитетами. Это были местные мероприятия — день города и день республики. Супружеская пара периодически присутствует в Казани — например, бегает на Казанском марафоне. Он организовывается министерством спорта республики. Там работает министром еще один игрок команды КВН «Четыре татарина» — Владимир Леонов.

Фото: © бывший КВНщик Игорь Сивов и певица Нюша

Когда ты — на спорте, а министерство на тебе

Владимир Леонов — еще один образец КВН-щика, пришедшего в политику. Он выступал за самый первый состав команды «Четыре татарина», а потом стал директором для второго с капитаном Екатериной Скулкиной. Уже в 1998 году он был близок к политике – изображал на сцене тогдашних функционеров: Примакова, Ельцина, Черномырдина (в те времена на сцене, кроме Президента, пародировали и других обитателей политического олимпа России). А также пел и танцевал.

Прорывом не только для столицы Татарстана в целом, но и для карьеры Леонова в частности стала Универсиада – веселый и находчивый казанец возглавил заявочный комитет города. До этого он успел поработать в студенческом клубе, в КВН, специалистом по ценным бумагам в «Ак Барс Банке» и в исполкомовском Комитете внешних связей и туризма, а после – до 2013 года целиком погрузился во Всемирные студенческие игры. Отточив организационные способности в этот период, Леонов отправился далее в будущее по топ-менеджерской дорожке — не шутя, занял должность генерального директора футбольного клуба «Рубин».

На сегодняшний день Владимир Леонов занимает пост министра спорта республики Татарстан. Интересно, что у Леонова нет образования в спортивной или спортивно-менеджерской сфере, он специалист по финансам и кредиту, кандидат экономических наук.

Но со спортом Леонов, если судить по его Инстаграм-аккаунту, по жизни идет вместе. За этим шутником закрепилось звание спортсмена только после пришествия на министерский трон. На страничке соцсети Леонов регулярно публикует фото о том, как любит плавать и бегать, заявляясь на всевозможные марафоны типа Ironman. Кстати, в широких кругах Леонов известен и как стильный красавчик — в сетях регулярно обсуждают дорогие костюмы министра, званые ужины и аксессуары от ведущих брендов.

Вспоминая о юмористическом прошлом, в интервью для СМИ Владимир говорит, что в те годы был и театр «Четыре татарина», и радиопередачи. Как считает Леонов, в КВНе собирались «сливки», которые впоследствии стали успешными, хорошими и «адекватными людьми».

Фото: © kvnrt.ru

Сначала учишься закрывать занавес, потом отвечаешь за региональный избирком. История Андрея Кондратьева

Андрей Кондратьев попал в КВН, будучи студентом медицинского университета. Видимо, стремления к управлению у мужчины проявились очень быстро: в 1998 году, в возрасте 29 лет Кондратьев стал президентом федерации КВН в Татарстане.

Год проработал в аппарате Кабмина РТ, а потом стал главой исполкома татарстанского отделения «Единой России». В 2020 году Кондратьев возглавил республиканский ЦИК. Он организовывал в республике голосование за поправки в Конституцию летом 2020-го и парламентское голосование в сентябре прошлого года.

В интервью татарстанским СМИ Кондратьев говорил, что гордится своим умением «закрывать занавес». Похоже, это была метафора пути КВН-щика в политику: «Это тоже важно, этого не надо стесняться, надо понимать технологию. Все КВН-щики проходят через разные фазы. Из этого складывается общая система управленческих умений», — объяснял главный по избиркому.

Дочь Кондратьева Алла тоже занимается политикой. Полтора года назад она стала замминистра по делам молодежи РТ . В социальных сетях это назначение поддержал бывший сокомандник Кондратьева - Фаттахов, на тот момент он был министром молодежи республики.

Кстати, на недавнем декабрьском собрании Госсовета РТ Кондратьеву отчитал зампредседателя Юрий Камалтынов за прогуливание рабочих заседаний.

Фото: © kvnrt.ru

Зрелищно и развлекательно — не политикой единой

Ильдар Фатхутдинов был одним из самых харизматичных игроков татарстанского КВНа. Ильдар — бывший капитан первого состава «Четыры татарина» на пике популярности команды.

После окончания юмористической карьеры Фатхутдинов стал предпринимателем, но не лишился внимания общественности. Казанский ночной клуб Luxor, некогда самое богемное и популярное место в городе, — детище Ильдара. Клуб проработал почти десять лет, но в конце августа 2018 года закрылся. Площадка продолжила работать как концертная — в том же году там выступала популярная певица Монеточка и рэпер Face.

Команда клуба Luxor имеет еще несколько зрелищно-развлекательных бизнесов: ресторан «Бивень» и ночной клуб Idol. Видимо, бывшему юмористу пришлось по душе продавать еду, напитки и развлечения. Оба заведения находятся в сердце Казани — на улице Пушкина и интересуют в основном финансово обеспеченных людей.

Фото: © ресторанныйгид.рф

Все еще веселый и находчивый

Артем Логинов, игравший в первых и вторых составах культовой команды «Четыре татарина», продолжил карьеру шутника в шоу-бизнесе. Логинов стал сценаристом и продюсером на телевидении. Вы точно знаете его проекты. Сериалы «Студенты» и «Папенькин сынок» выходили на РЕН ТВ и положили начало карьеры Артема как автора.

Всем известный сериал «Кадетство» тоже числится в творческом портфолио КВН-щика. Логинов успел покреативить и для СТС. Еще один сериал, на котором выросло целое поколение, — «Папины дочки» также значится в биографическом списке Артема.

«Гуд Стори Медиа» — продюсерская компания, одним из создателей которой стал Логинов. Она выпускала «Ворониных», «Реальных пацанов», «Физрука», «Восьмидесятые». Наверняка, вы видели эти сериалы по телевизору.