В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированных после ДТП в Салмачах

В результате утреннего ДТП в поселке Салмачи один человек погиб на месте, четверо взрослых и один ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Татар-информ» с ссылкой на минздрав РТ: «Состояние тяжелое, оказывается вся необходимая медицинская помощь». Еще одному участнику аварии госпитализация не потребовалась.

Напомним, что авария случилась утром 16 августа, В результате лобового столкновения автомобилей «Лада» и Renault в казанских Салмачах погиб человек, пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Предварительно установлено, что причиной аварии стала высокая скорость, с которой двигались автомобили. От удара машины превратились в груду металла, одна из них загорелась.

Водитель «Лады» погиб на месте. Из Renault госпитализированы трое мужчин, женщина и ребенок.