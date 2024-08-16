В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированных после ДТП в Салмачах

news_top_970_100
Город
16 августа 2024  16:02
Автор:
Эндже Гарафиева

В результате утреннего ДТП в поселке Салмачи один человек погиб на месте, четверо взрослых и один ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Татар-информ» с ссылкой на минздрав РТ: «Состояние тяжелое, оказывается вся необходимая медицинская помощь». Еще одному участнику аварии госпитализация не потребовалась.

Напомним, что авария случилась утром 16 августа, В результате лобового столкновения автомобилей «Лада» и Renault в казанских Салмачах погиб человек, пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Предварительно установлено, что причиной аварии стала высокая скорость, с которой двигались автомобили. От удара машины превратились в груду металла, одна из них загорелась.

Водитель «Лады» погиб на месте. Из Renault госпитализированы трое мужчин, женщина и ребенок.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Татарстанцев приглашают к участию в Международном фестивале «Чеховская осень»
Турагента из Казани подозревают в обмане путешественников на миллионы рублей
Прокуратура РТ борется за возврат похищенных у женщины 900 тысяч рублей
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированных после ДТП в Салмачах
Экс-глава «ИнтехБанка» Марсель Зарипов избежал наказания из-за истечения срока давности
«Kazan Digital Week» соберет 300 экспертов в сфере цифровизации
Короткая рабочая неделя ждет татарстанцев в конце августа
В столице Татарстана пройдет футбольный фестиваль для девочек