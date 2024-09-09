В Минздраве РТ опровергли смерть пациентов из-за лихорадки Западного Нила

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Республика
9 сентября 2024  17:25
Автор:
Эндже Гарафиева

Ранее в татарстанских СМИ появилась информация о том, что в республике умерли два человека из-за лихорадки Западного Нила.

Министерство здравоохранения республики опровергло данную информацию. В ведомстве пояснили, что у двух пациентов, о которых идет речь, действительно была диагностирована лихорадка Западного Нила, однако причиной смерти стали осложнения, вызванные другими заболеваниями.

В настоящее время, пишет «Татар-информ», в больницах Татарстана проходят лечение шесть пациентов с диагнозом, состояние некоторых оценивается как тяжелое. Летальных исходов с начала сезона не зарегистрировано.

Всего в республике подтверждено 14 случаев заражения. 

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