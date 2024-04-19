В Минздраве РТ рассказали, сколько бригад будет оказывать медпомощь участникам «KazanForum-2024»

На площадках международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» будут работать четыре медицинских пункта. Пять бригад скорой помощи будут дежурить в местах проживания участников и проведения деловой программы. На площадках разместятся волонтеры со знанием иностранного языка. А их униформа будет подобрана под стандарты халяль.

Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин подчеркнул, что за каждым обьектом, где будут проходить соревнования, закреплена определенная медицинская организация и руководитель.

На стационарное лечение откроются палаты РКБ, ДРКБ и других ведущих клиник республики, где предусмотрят халяль-питание и откроют молельные комнаты.

За плечами татарстанских медработников не одно международное событие – опыт большой. Они оказывали помощь участникам и гостям чемпионатов мира, Универсиады в 2013 году, Игр будущего.