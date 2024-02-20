В Минздраве РТ выполнили задачи, поставленные перед ведомством татарстанцами

Итак, первой целью было повышение выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях с 62,5 до 63,2%. Начальник организационно-методического отдела Республиканского клинического онкологического диспансера Камиль Шакиров доложил, что задача эта выполнена благодаря прежде всего диспансеризации, профосмотрам, информированию населения об онкологических заболеваниях.

Второй задачей было привлечение в систему здравоохранения не менее 200 медработников. Начальник отдела медицинского образования и аттестации Минздрава РТ Рузиля Мухаметзянова сообщила, что по итогам прошлого года численность медицинских работников составила 52101 человек, из них 14167 - врачи, 37934 - средний медицинский персонал. Численность медицинских кадров по отношению к 2022 году увеличилась на 994 человека: врачей на 183 человека, среднего медицинского персонала на 811 человек. Наибольший прирост численности работников в 2023 году произошел по таким профилям, как кардиология, неврология, онкология, педиатрия, психиатрия, скорая медицинская помощь, терапия, хирургия, эндокринология, анестезиология-реаниматология, ультразвуковая диагностика, клиническая лабораторная диагностика.

Третья задача касалась строительства фельдшерско-акушерских пунктов в селах - возвести их надо было не менее 45. Начальник отдела технического контроля за ходом капитального ремонта Артур Набиуллин рассказал, что в Татарстане было построено 47 ФАП.

Следующая цель - сохранить соотношение средней зарплаты врачей и среднего медперсонала к средней зарплате в РТ не менее 200% и 100% соответственно. Начальник отдела экономического анализа по средствам бюджета Минздрава РТ Гузель Хайбуллина проинформировала, что средняя зарплата врача в РТ - 103 тысячи рублей, у среднего медперсонала - 51 тысяча рублей. Эти данные соответствуют поставленной цели.

И наконец пятой приоритетной задачей было увеличение охвата диспансерным наблюдением пациентов с болезнями системы кровообращения с 60 до 70%. Начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Управления лечебной и профилактической помощи Минздрава РТ Елена Хафизова сказала, что удалось достичь 70-процентного охвата.

Общественный совет единогласно признал все задачи выполненными.