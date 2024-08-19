В Московском районе Казани на сутки отключат воду

В связи с подключением к водоснабжению нового объекта по улице Серова 27 августа с 09:00 до 09:00 28 августа будет временно прекращена подача воды в некоторые дома по улицам Блюхера, Восстания, Кулахметова, Серова и Шамиля Усманова.

Для жителей, чьи дома попадут под отключение, будет организован подвоз воды автоцистернами. Заявки принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

Водоснабжающая организация приносит свои извинения за временные неудобства и обещает приложить все усилия, чтобы завершить работы в кратчайшие сроки.