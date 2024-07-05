В Московском районе ограничат движение транспорта по техпричинам

В связи с реконструкцией тепловода в Московском районе Казани с 8 по 31 июля будут действовать ограничения движения транспорта на нескольких улицах.

Улица Хасана Туфана: движение будет ограничено на участке от ул. Коломенской до ул. Академика Королева.

Улица Академика Королева:

- с 8 по 10 июля частично закроют перекресток в районе дома №24/30.

- с 11 по 13 июля частично закроют перекресток в районе дома №45.

- с 8 по 31 июля движение также будет ограничено в районе дома №45.

Комитет внешнего благоустройства приносит извинения за неудобства, связанные с ограничениями движения, и просит водителей учитывать эту информацию при планировании своих поездок.