В Московском районе ограничат движение транспорта по техпричинам

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Город
5 июля 2024  14:11
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с реконструкцией тепловода в Московском районе Казани с 8 по 31 июля будут действовать ограничения движения транспорта на нескольких улицах.

Улица Хасана Туфана: движение будет ограничено на участке от ул. Коломенской до ул. Академика Королева.

Улица Академика Королева:

- с 8 по 10 июля частично закроют перекресток в районе дома №24/30.
- с 11 по 13 июля частично закроют перекресток в районе дома №45.
- с 8 по 31 июля движение также будет ограничено в районе дома №45.

Комитет внешнего благоустройства приносит извинения за неудобства, связанные с ограничениями движения, и просит водителей учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

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