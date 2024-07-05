В Москве пройдёт татарский национальный праздник Сабантуй

6 июля в Москве состоится масштабный Сабантуй, который впервые пройдет на нескольких площадках, включая музей-заповедник «Коломенское». Организаторами мероприятия выступили правительства Москвы, Татарстана, Башкортостана, а также Татарская национально-культурная автономия города Москвы. В этом году Сабантуй обещает быть еще более насыщенным и интересным.

Гостей ждет насыщенная программа: концерты на главной сцене с участием национальных коллективов и звезд эстрады, представляющих разные народы России, включая мультиинструменталиста Зайнетдина, народных артисток РТ Наилю Фатехову и Резеду Шарафиеву, заслуженных артистов Татарстана Гульданию Хайруллину, Ильнура Гумерова и Ляйсан Мингазову, народных артистов Республики Башкортостан Артура Туктагулова, Лилию Биктимирову и Фадиса Ганиева, заслуженных артистов Башкортостана Рустема Шагбалова и Искандар Газизова, оркестр «Бишбармак», театр танца «Булгары»..

Также гостей ждет Кубок мира по поясной борьбе корэш с захватывающими финальными схватками борцов из 15 стран, аутентичные башкирская и татарская деревни с воссозданными интерьерами, выступлениями артистов, народными играми и ярмарками изделий национальных промыслов. На площадке телеканала МИР гости смогут проверить свою ловкость, изготовить тюбетейку или примерить национальные костюмы в стилизованной фотозоне.

На Сабантуе также будут организованы Кухня народов мира с дегустацией национальных блюд, аллея национальных шатров «Улица добрых соседей» с розыгрышами, мастер-классами и детской анимацией, а также конные соревнования, где юные спортсмены определят лучших в джигитовке, выездке и конкуре.

Впервые состоится «Ночной Сабантуй, где молодежь сможет продолжить праздник в атмосфере, свободной от алкоголя и музыки недружественных стран.

В числе почетных гостей ожидаются Герои СВО, представители правительства РФ, правительств Москвы, Московской области, Татарстана и Республики Башкортостан. Также будет организован Детский Сабантуй с развлечениями для самых маленьких гостей.

По словам организаторов, на Сабантуе найдется занятие по интересам для всех – от мала до велика.