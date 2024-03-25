В музее истории «Динамо» наградили членов спортивно-гуманитарного конвоя из Татарстана

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Город
25 марта 2024  19:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Юбилейные медали татарстанского общества «Динамо» вручили участникам спортивно-гуманитарного конвоя, который посетил подшефные города Татарстана — Луганск, Лисичанск и Рубежное. Награды нашли героев за большой вклад в развитие спорта и пропаганде динамовского движения.

К примеру, это директор центра «Черноморец» Евгений Ветров, который уже второй год организовывает летний оздоровительный отдых для детей из этих городов. Также отмечены Газинур Сулейманов, Леонтий Яковлев и Екатерина Климушина.

Советник председателя сообщества «Динамо» в Татарстане Ольга Павлова подчеркнула, что имён гораздо больше, их всех поблагодарят.

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