В музее Казанского порохового завода открылась выставка, посвященная Петру Гаврилову

Сегодня, 20 мая, в Музее боевой и трудовой славы «Заречье» Казанского порохового завода состоялось открытие выставки «Восточный форт - хроника мужества».

Совместный проект музея Казанского порохового завода и Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» приуроченный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 125-летию Героя Советского Союза Петра Михайловича Гаврилова - последнего защитника Брестской крепости. Петр Гаврилов в юности работал на пороховом заводе разнорабочим.

Как рассказала заведующая музеем «Заречье» Гузалия Залялова, в экспозиции представлены уникальные экспонаты музея, планшетная выставка «Оборона Восточного форта», предоставленная музеем «Брестская крепость».

Выставка будет открыта для посещения до 25 июля. Экскурсии будут проводится бесплатно для организованных групп по предварительной записи.

Подробности читайте в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей».