В музее Казанского порохового завода открылась выставка, посвященная Петру Гаврилову

news_top_970_100
Город
20 мая 2025  19:20
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

Сегодня, 20 мая, в Музее боевой и трудовой славы «Заречье» Казанского порохового завода состоялось открытие выставки «Восточный форт - хроника мужества».

Совместный проект музея Казанского порохового завода и Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» приуроченный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 125-летию Героя Советского Союза Петра Михайловича Гаврилова - последнего защитника Брестской крепости. Петр Гаврилов в юности работал на пороховом заводе разнорабочим.

Как рассказала заведующая музеем «Заречье» Гузалия Залялова, в экспозиции представлены уникальные экспонаты музея, планшетная выставка «Оборона Восточного форта», предоставленная музеем «Брестская крепость».

Выставка будет открыта для посещения до 25 июля. Экскурсии будут проводится бесплатно для организованных групп по предварительной записи.

Подробности читайте в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей».

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

news_right_column_240_400
Новости
В музее Казанского порохового завода открылась выставка, посвященная Петру Гаврилову
31 мая в Казани состоится «Зеленый марафон»
Форум ТПП стран ОИС: укрепление связей и новые горизонты
В Татарстане стартовал уникальный конкурс дворовых мероприятий «Күрше Фест»
В Казани в тестовом режиме открылся после обновления Московский рынок
Негостеприимное Подмосковье: «Рубин» вновь не смог победить в Химках
Негостеприимное Подмосковье: «Рубин» вновь не смог победить в Химках
В казанской колонии №2 к 80-летию Великой Победы открыли мемориал
СК возбудил дело после массового отравления школьников в Татарстане