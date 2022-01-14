В МВД Татарстана после ареста начальника центра информационных технологий и связи началась проверка

В МВД по Республике Татарстан проводится служебная проверка по подозрению в совершении должностных преступлений начальником Центра информационных технологий, связи и защиты информации Ленара Самигуллина. Об этом журналистам официально сообщили в пресс-службе МВД РТ.

Если вину Самигуллина установят, сотрудник будет уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Он понесет наказание в рамках действующего законодательства, обозначили в ведомстве.

Напомним, Ленар Самигуллин был арестован по обвинению в двух эпизодах получения взятки. Суд отправил его под домашний арест на два месяца.