 В МВД Татарстана после ареста начальника центра информационных технологий и связи началась проверка
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В МВД Татарстана после ареста начальника центра информационных технологий и связи началась проверка

В случае установления вины сотрудника уволят.

Город
14 января 2022  14:24
Автор:
Ольга Ильина

В МВД по Республике Татарстан проводится служебная проверка по подозрению в совершении должностных преступлений начальником Центра информационных технологий, связи и защиты информации Ленара Самигуллина. Об этом журналистам официально сообщили в пресс-службе МВД РТ.

Если вину Самигуллина установят, сотрудник будет уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Он понесет наказание в рамках действующего законодательства, обозначили в ведомстве.

Напомним, Ленар Самигуллин был арестован по обвинению в двух эпизодах получения взятки. Суд отправил его под домашний арест на два месяца.

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