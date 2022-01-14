В Татарстане суд арестовал начальника центра информационных технологий и связи МВД

В Казани Советский районный суд отправил под домашний арест на два месяца начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Татарстану Ленара Самигуллина. Об этом пишет «Татар-информ».

Самигуллину предъявлено обвинение в двух эпизодах получения взятки. Следствие считает, что он получил эти средства от гендиректора «Инфотест-Р» Андрея Кияна за помощь в заключении контрактов на поставку оборудования в ведомство, где работает Самигуллин. Сумма взятки по первому эпизоду составляет 75 тыс. рублей и 100 тыс. рублей по второму эпизоду.

Суд принял решение отправить сотрудника министерства под домашний арест, так как он частично признал вину, а также активно сотрудничает со следствием.

Ранее в Татарстане задержали мужчину, который систематически избивал 12-летнего сына.