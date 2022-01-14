 В Татарстане суд арестовал начальника центра информационных технологий и связи МВД
news_header_top_970_100

В Татарстане суд арестовал начальника центра информационных технологий и связи МВД

Сотрудник министерства отправлен под домашний арест на два месяца.

Город
14 января 2022  11:21
Автор:
Ольга Ильина

В Казани Советский районный суд отправил под домашний арест на два месяца начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Татарстану Ленара Самигуллина. Об этом пишет «Татар-информ».

Самигуллину предъявлено обвинение в двух эпизодах получения взятки. Следствие считает, что он получил эти средства от гендиректора «Инфотест-Р» Андрея Кияна за помощь в заключении контрактов на поставку оборудования в ведомство, где работает Самигуллин. Сумма взятки по первому эпизоду составляет 75 тыс. рублей и 100 тыс. рублей по второму эпизоду.

Суд принял решение отправить сотрудника министерства под домашний арест, так как он частично признал вину, а также активно сотрудничает со следствием.

Ранее в Татарстане задержали мужчину, который систематически избивал 12-летнего сына.

Новости
На «Голубых озерах» выявили нарушения проезда и стоянок машин
В Татарстане задержали мужчину, покупавшего телефоны на фальшивые деньги
В Татарстане с начала года на уроки в школы не допущено 646 детей с симптомами гриппа
В Татарстане суд арестовал начальника центра информационных технологий и связи МВД
В Казани пропал десятилетний мальчик
Мечта девочки из Чистополя исполнилась благодаря акции «Елка желаний»
Замглавы Роспотребнадзора РТ: болезнь омикрон-штаммом протекает в легкой форме
В Татарстане на трассе М-7 автобус столкнулся со снегоуборщиком