В Набережных Челнах 1 января автобусы будут ездить с пяти утра

В Набережных Челнах 1 января автобусы выйдут на маршруты с 5 часов утра. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Также 31 декабря после новогоднего салюта на площади «Азатлык», который запустят в 22 вечера, горожан развезут по домам.

По словам руководителя «Пассажирские перевозки» Николая Тятюшкина, перевозчики выстроят крупногабаритные автобусы, которые курсируют по проспекту Мира, сразу после фейерверка.На проспекте Сююмбике будет такая же ситуация.

Ранее «КВ» сообщали, что в дни новогодних праздников казанская телебашня включит праздничную подсветку.