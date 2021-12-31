 В Набережных Челнах 1 января автобусы будут ездить с пяти утра
news_header_top_970_100

В Набережных Челнах 1 января автобусы будут ездить с пяти утра

В последний день 2021 года общественный транспорт развезет горожан по домам после 22 часов вечера.

Республика
31 декабря 2021  18:31
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах 1 января автобусы выйдут на маршруты с 5 часов утра. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Также 31 декабря после новогоднего салюта на площади «Азатлык», который запустят в 22 вечера, горожан развезут по домам. 

По словам руководителя «Пассажирские перевозки» Николая Тятюшкина, перевозчики выстроят крупногабаритные автобусы, которые курсируют по проспекту Мира, сразу после фейерверка.На проспекте Сююмбике будет такая же ситуация.

Ранее «КВ» сообщали, что в дни новогодних праздников казанская телебашня включит праздничную подсветку.

 

Новости
В Татарстане коронавирусные ограничения сохранятся после новогодних праздников
В травмпункты Набережных Челнов начали поступать пациенты после падений с тюбингов
В Набережных Челнах 1 января автобусы будут ездить с пяти утра
Жители Казани смогут встретить Новый год на двух площадках города
Четыре экипажа «КАМАЗ-мастера» получили допуск на ралли-рейд «Дакар-2022»
В Казани на новогоднюю ночь забронировали 80% ресторанов
Жители Авиастроительного района Казани возмутились «кривой» елкой, поставленной властями
В Мамадышском районе РТ открыта переправа через Каму в сторону поселка Новый Закамский