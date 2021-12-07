В Набережных Челнах 20-летний парень упал из окна и разбился насмерть

В Набережных Челнах 20-летний молодой человек упал из окна на большой высоте и разбился насмерть. Об этом сообщили «Челнинские известия».

Тело парня утром обнаружил один из прохожих. Прибывшие на место полицейские и бригада скорой помощи выявили, что такие травмы мог получить только человек, упавший с большой высоты. Пока что информации о том, с какого этажа он упал, нет.

В ходе следствия было установлено, что погибший приехал из соседней республики.

Сейчас следствие изъяло мобильный телефон молодого человека. Есть надежда, что по перепискам можно будет узнать причину его смерти.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах из окна школы № 39 выпала 12-летняя девочка. Она доставлена в БСМП.