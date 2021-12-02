 В Набережных Челнах 89 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ
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В Набережных Челнах 89 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

При отсутствии 20% школьников в классах директора могут отправлять детей на дистант. 

Районы
2 декабря 2021  14:28
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах 89 классов в 30 школах закрыли на карантин из-за ОРВИ. Об этом сообщил главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

Рекордный показатель закрытия закрытия школ составлял 139 классов в 35 школах.

При отсутствии 20% школьников в классах директора могут отправлять детей на дистанционный формат обучения.

По данным врача, на прошлой неделе в Челнах зарегистрировали более 8 тыс. больных острой респираторной вирусной инфекцией. Больше всего заболевших среди детей и подростков.

Ранее «КВ» сообщали, что В Татарстане с начала года из-за признаков ОРВИ в школы не пустили более 20 тыс. детей.

 

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