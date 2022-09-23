В Набережных Челнах идет расчистка реки Мелекески. Об этом сообщают в пресс-службе Минэкологии РТ.

Проект реализуется за счет федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Работы планируются на двух участках протяженностью более 4,6 километров. Работы на первом участке начались уже в этом году филиалом «ЦентрРегионВодхоза» «Средволгаводхоз».

«На втором участке, после подпора Нижнекамского водохранилища, мероприятия будут реализованы за счет субвенций из федерального бюджета», – отмечается в сообщении пресс-службы Минэкологии .

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