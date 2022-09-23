 В Набережных Челнах идет расчистка реки Мелекески
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В Набережных Челнах идет расчистка реки Мелекески

Водоем расчистят на участках общей протяженностью в 4,6 км.

Республика
23 сентября 2022  14:39
Автор:
Шахерезада Курбанова

В Набережных Челнах идет расчистка реки  Мелекески. Об этом сообщают в пресс-службе Минэкологии РТ. 

Проект реализуется за счет федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Работы планируются на двух участках протяженностью более 4,6 километров. Работы на первом участке начались уже в этом году филиалом «ЦентрРегионВодхоза» «Средволгаводхоз».

«На втором участке, после подпора Нижнекамского водохранилища, мероприятия будут реализованы за счет субвенций из федерального бюджета», – отмечается в сообщении пресс-службы Минэкологии .

Ранее «КВ» сообщали, что казанские иловые поля будут рекультированы до 2024 года. 

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