 В Набережных Челнах могут построить первую высшую инженерную школу в РФ
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В Набережных Челнах могут построить первую высшую инженерную школу в РФ

На строительство таких школ по всей России выделено 40 млрд рублей.

Республика
15 января 2022  10:40
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах могут построить одну из первых высших инженерных школ в стране. Об этом на конференции сообщила депутат Государственной думы Альфия Когогина.

По ее словам, федеральный бюджет выделил 40 млрд рублей на строительство 30 передовых учебных учреждений.

Задача Когогиной и мэр Челнов Наиля Магдеева сделать так, чтобы строительство первой инженерной школы началось именно в автограде, отметила депутат.

Ранее «КВ» сообщали, что строительство Московского проспекта в Челнах подорожало на 63 млн рублей.

 

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