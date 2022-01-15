В Набережных Челнах могут построить первую высшую инженерную школу в РФ

В Набережных Челнах могут построить одну из первых высших инженерных школ в стране. Об этом на конференции сообщила депутат Государственной думы Альфия Когогина.

По ее словам, федеральный бюджет выделил 40 млрд рублей на строительство 30 передовых учебных учреждений.

Задача Когогиной и мэр Челнов Наиля Магдеева сделать так, чтобы строительство первой инженерной школы началось именно в автограде, отметила депутат.

Ранее «КВ» сообщали, что строительство Московского проспекта в Челнах подорожало на 63 млн рублей.