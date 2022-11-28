 В Набережных Челнах на месяц частично ограничат движение по бульвару Камала
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В Набережных Челнах на месяц частично ограничат движение по бульвару Камала

Причина перекрытия дороги — ремонтные работы на канализационных сетях.

Республика
28 ноября 2022  15:39
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах на месяц частично ограничат движение по бульвару Галиаскара Камала. Об этом сообщает «Челныводоканал» на своей странице во «ВКонтакте». 

Так, дорога будет перекрыта с 29 ноября по 29 декабря на пересечении бульвара и местного проезда проспекта Мира у домов 27/01, 27/02 в Новом городе. 

Причина ограничения движения — ремонтные работы на канализационных сетях. Для выезда на проспект Мира оборудуют временную дорогу.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани из-за строительства второй ветки метро на два месяца перекроют участок дороги на улице Фучика.

 

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В Набережных Челнах на месяц частично ограничат движение по бульвару Камала
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