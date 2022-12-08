 В Набережных Челнах построят новую школу на 1,5 тыс. мест
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В Набережных Челнах построят новую школу на 1,5 тыс. мест

Строительство планируют закончить к 1 августа 2023 года.

Республика
8 декабря 2022  12:01
Автор:
Эдуард Салихов

К 1 августа 2023 года в 34-м микрорайоне Челнов простоят новую школу на 1,5 тыс. мест. Об этом сообщил мэр автограда Наиль Магдеев.

По словам градоначальника, решение о проектировании школы уже принято. 

«Семь школ в городе появились. Сегодня уже принято решение по восьмой — в 34-м микрорайоне. Мы должны построить ее к 1 августа», — заявил Магдеев. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах около частной школы установили бронзовый памятник Иосифу Сталину. Официальное открытие скульптуры запланировано на весну. Тогда же подробнее расскажут и о самой скульптуре, и о ее авторе.

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