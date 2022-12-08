В Набережных Челнах построят новую школу на 1,5 тыс. мест

К 1 августа 2023 года в 34-м микрорайоне Челнов простоят новую школу на 1,5 тыс. мест. Об этом сообщил мэр автограда Наиль Магдеев.

По словам градоначальника, решение о проектировании школы уже принято.

«Семь школ в городе появились. Сегодня уже принято решение по восьмой — в 34-м микрорайоне. Мы должны построить ее к 1 августа», — заявил Магдеев.

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах около частной школы установили бронзовый памятник Иосифу Сталину. Официальное открытие скульптуры запланировано на весну. Тогда же подробнее расскажут и о самой скульптуре, и о ее авторе.