В Набережных Челнах появился новый пляжный оазис «Urman»

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Республика
23 июля 2024  09:06
Автор:
Эндже Гарафиева

В Набережных Челнах появился новый пляжный комплекс «Urman», созданный в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благоустройство территории проведено с использованием средств субсидии, на которые были закуплены бассейны, спасательные вышки, деревянные дорожки, лежаки и шезлонги, модульное кафе.

 

Фото: © Государственный комитет РТ по туризму

Здесь есть песчаная пляжная зона с лежаками, зона отдыха у бассейнов с шезлонгами, бар, кухня, детская и спортивная площадки. Также оборудован медпункт, душ и туалет.

«Urman» открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 23:00.

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