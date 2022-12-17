 В Набережных Челнах появится остановка «Дуслык»
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В Набережных Челнах появится остановка «Дуслык»

Название утвердят на заседании горсовета 19 декабря.

Республика
17 декабря 2022  14:29
Автор:
Карина Кострулева

Депутаты автограда на ближайшем заседании горсовета утвердят название для двух остановок общественного транспорта. Так, около перекрестка проспекта Дружбы Народов и улицы Усманова появится остановка «Дуслык». Идею предложила комиссия по топонимике. 

Кроме того, на пересечение проспектов Абдурахмана Абсалямова и Яшьлек, которое находится в 69 микрорайоне, появится остановка под названием «69 комплекс». Заседание депутатов пройдет 19 декабря.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что с начала следующего года в Нижнекамске увеличат по времени продолжительность движения городского транспорта. Автобусы будут курсировать с 5:45 до 22:00 часов.

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