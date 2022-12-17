В Набережных Челнах появится остановка «Дуслык»

Депутаты автограда на ближайшем заседании горсовета утвердят название для двух остановок общественного транспорта. Так, около перекрестка проспекта Дружбы Народов и улицы Усманова появится остановка «Дуслык». Идею предложила комиссия по топонимике.

Кроме того, на пересечение проспектов Абдурахмана Абсалямова и Яшьлек, которое находится в 69 микрорайоне, появится остановка под названием «69 комплекс». Заседание депутатов пройдет 19 декабря.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что с начала следующего года в Нижнекамске увеличат по времени продолжительность движения городского транспорта. Автобусы будут курсировать с 5:45 до 22:00 часов.