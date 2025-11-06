В Набережных Челнах пресечена попытка создания самодельного оружия

6 ноября 2025  12:04

Совместная операция УФСБ по Республике Татарстан и Центра по противодействию экстремизму МВД РТ привела к задержанию жителя Набережных Челнов, подозреваемого в незаконном изготовлении оружия и взрывчатых веществ. Как сообщила официальный представитель УФСБ РФ по РТ Алсу Хайрутдинова, в ходе спецмероприятий у мужчины были изъяты компоненты для сборки самодельного пистолета-пулемета и взрывчатые вещества.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: «Незаконное изготовление оружия» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

