В Набережных Челнах при пожаре в захламленной квартире погиб мужчина

Сегодня в Автозаводском районе Набережных Челнов произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Шамиля Усманова, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ. Сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже поступило днем.

Первыми на место прибыли пожарные из ПСЧ-56. Они обнаружили, что в двухкомнатной квартире горит диван и разбросанный мусор. Помещение было сильно захламлено, что затрудняло тушение – видимость практически отсутствовала.

Огнеборцам удалось быстро локализовать пожар на площади 7 квадратных метров. Однако при осмотре спальни они нашли тело погибшего мужчины. Личность погибшего устанавливается.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Трагедии можно было избежать - в квартире не было автономных пожарных извещателей, которые могли бы вовремя предупредить об опасности.

МЧС напоминает: соблюдение правил пожарной безопасности и поддержание порядка в жилых помещениях может спасти жизни.