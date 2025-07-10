В Набережных Челнах при пожаре в захламленной квартире погиб мужчина

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Республика
10 июля 2025  12:57
Автор:
Владислав Косолапкин

Сегодня в Автозаводском районе Набережных Челнов произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Шамиля Усманова, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ. Сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже поступило днем.  
Первыми на место прибыли пожарные из ПСЧ-56. Они обнаружили, что в двухкомнатной квартире горит диван и разбросанный мусор. Помещение было сильно захламлено, что затрудняло тушение – видимость практически отсутствовала.  
Огнеборцам удалось быстро локализовать пожар на площади 7 квадратных метров. Однако при осмотре спальни они нашли тело погибшего мужчины. Личность погибшего устанавливается.  
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Трагедии можно было избежать - в квартире не было автономных пожарных извещателей, которые могли бы вовремя предупредить об опасности.  
МЧС напоминает: соблюдение правил пожарной безопасности и поддержание порядка в жилых помещениях может спасти жизни.

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