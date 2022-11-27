 В Набережных Челнах произошла массовая авария с участием такси
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В Набережных Челнах произошла массовая авария с участием такси

Причина ДТП выясняется.

Республика
27 ноября 2022  16:20
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах произошла массовая авария. Об этом сообщается в социальных сетях. 

Напротив «Гараж 2000» на Казанском проспекте столкнулись три автомобиля, один из которых такси. От сильного удара последний отбросила на ограждение.

По словам свидетелей происшествия, с места ДТП в больницу увезли нескольких человек. 

Причина аварии устанавливается.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на трассе в Лаишевском районе авто марки Toyota столкнулся с каретой «скорой» помощи. От полученных травм скончалась женщина, которая была в «скорой».

 

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