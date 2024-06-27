В Набережных Челнах рабочий погиб, попав в оборудование на элеваторе

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Республика
27 июня 2024  13:40
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня утром на территории челнинского элеватора произошел несчастный случай, унесший жизнь 36-летнего работника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тукаевского района.

Фото: пресс-служба прокуратуры Тукаевского района

По предварительным данным, около 9 часов утра мастер производственного участка проводил осмотр технологического оборудования внутри одного из силосных корпусов. В этот момент произошло ЧП – ногу мужчины затянуло в работающий механизм.

К сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Прибывшие на место медики скорой помощи ничем не смогли помочь пострадавшему. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

«Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении прокуратуры.

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