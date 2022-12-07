В Набережных Челнах сказочный поезд Дед Мороза встретили около 10 тыс. человек

В Набережных Челнах сказочный поезд Деда Мороза встретили почти 10 тыс. человек. Об этом сообщили в Управлении информационной политики и по связям с общественностью автограда.

Поезд прибыл 6 декабря. На перроне вокзала организовали праздничный концерт с участие разных коллективов и солистов.

Также с приветственным словом выступил замруководителя исполнительного комитета Рамиль Халимов, а Дед Мороз поздравил жителей города с наступающим Новым годом.

Челнинцы смогли осмотреть вагоны поезда и пофотографироваться.

Вечером этого же дня поезд отправился в путь в другие города. Его маршрут начался из Великого Устюга.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казань приехал сказочный поезд Деда Мороза. Сопровождали дедушку Снегурочка и другие сказочные персонажи.

Дед Мороз и Снегурочка вышли поприветствовать детей на казанский железнодорожный вокзал, пожелали им счастливого Нового года и спели праздничные песни. Посетить передвижную резиденцию Деда Мороза могли те, кто заранее приобрел билеты. Остальные могли посетить вагон-ресторан, сувенирную лавку и буфет.