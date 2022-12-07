 В Набережных Челнах сказочный поезд Дед Мороза встретили около 10 тыс. человек
news_header_top_970_100

В Набережных Челнах сказочный поезд Дед Мороза встретили около 10 тыс. человек

Желающие смогли осмотреть вагоны поезда.

Республика
7 декабря 2022  15:46
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах сказочный поезд Деда Мороза встретили почти 10 тыс. человек. Об этом сообщили в Управлении информационной политики и по связям с общественностью автограда. 

Поезд прибыл 6 декабря. На перроне вокзала организовали праздничный концерт с участие разных коллективов и солистов. 

Также с приветственным словом выступил замруководителя исполнительного комитета Рамиль Халимов, а Дед Мороз поздравил жителей города с наступающим Новым годом. 

Челнинцы смогли осмотреть вагоны поезда и пофотографироваться. 

Вечером этого же дня поезд отправился в путь в другие города. Его маршрут начался из Великого Устюга.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казань приехал сказочный поезд Деда Мороза. Сопровождали дедушку Снегурочка и другие сказочные персонажи.

Дед Мороз и Снегурочка вышли поприветствовать детей на казанский железнодорожный вокзал, пожелали им счастливого Нового года и спели праздничные песни. Посетить передвижную резиденцию Деда Мороза могли те, кто заранее приобрел билеты. Остальные могли посетить вагон-ресторан, сувенирную лавку и буфет. 

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане более 151 тыс. человек попали под ограничение на выезд из-за долгов
Президент РТ и глава Минстроя РФ обсудили реализацию программ по строительству в Татарстане
Мэр Казани посетил отремонтированный центр досуга «Мечта»
В Татарстане утвердили инвестмеморандум на 2023-2035 годы
В Казани женщина перевела 350 тыс. рублей телефонным мошенникам
В Чистополе осудили мужчину, пытавшегося подкупить инспектора при сдаче экзамена на права
В Татарстане в этом сезоне основным патогеном будет свинной грипп
В Казани презентовали документальный фильм о татарстанском воине-афганце, пропавшем без вести
В Казани презентовали документальный фильм о татарстанском воине-афганце, пропавшем без вести