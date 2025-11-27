В Набережных Челнах врачи БСМП впервые провели трансплантацию почки

news_top_970_100
Республика
27 ноября 2025  16:10

В Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов успешно выполнены первые операции по пересадке почки. Двое пациентов — мужчины 30 и 45 лет — уже готовятся к выписке. По словам медиков, вмешательства прошли без осложнений, хотя оба случая были клинически сложными: у пациентов диагностирована терминальная стадия почечной недостаточности, а у одного из них — сопутствующий сахарный диабет.

Операции проводили местные хирурги Антон Акимов, Айрат Арсланов, Дамир Хайсаров и Айрат Фатхетдинов. На всех этапах работы медики консультировались с коллегами из московского Центра имени Шумакова и казанскими специалистами. Как отметил хирург Айрат Фатхетдинов, для одного из пациентов это уже вторая трансплантация — с предыдущим донорским органом он прожил около десяти лет.

Запуск программы трансплантации в Автограде стал возможен благодаря поддержке Минздрава Татарстана и федерального центра имени Шумакова. Московские специалисты высоко оценили уровень подготовки челнинских врачей и потенциал лечебного учреждения для развития трансплантологии. Теперь жителям региона больше не нужно ехать в Казань или Москву для получения этой высокотехнологичной медицинской помощи.

news_right_column_240_400
Новости
В Набережных Челнах врачи БСМП впервые провели трансплантацию почки
Что такое бурсит и как его лечить
Новым руководителем туристического комитета Казани назначен Александр Шавлиашвили
Сезонный дачный маршрут №111С в Казани завершил работу с 1 декабря
Жена ветерана СВО Олеся Ткачева: Меня спасали дети и работа
Налоговые льготы для гостиниц Татарстана продлены до 2030 года
Пассажиропоток в казанском электротранспорте вырос на 4% за 10 месяцев
Центры занятости и соцучреждения РТ обновились в рамках федеральной программы