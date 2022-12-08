В Набережных Челнах за взятку в 50 тыс. рублей задержан борец с коррупцией

В Набережных Челнах силовые структуры задержали подозреваемого во взяточничестве. Так, был задержан начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Автозаводский» Денис Еремасов. Он подозревается в получении взятки в размере 50 тыс. рублей. Об этом сообщает издание «Челнинские известия».

По данным издания, он был задержан возле своего дома. Следствие считает, что деньги подозреваемый взял, чтобы в будущем «крышевать» игорный бизнес. Вину Еремасов признал.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Получение взятки». Борцу с коррупцией грозит домашний арест или же подписка о невыезде.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ, 9 декабря, в IT-парке имени Башира Рамеева пройдет Республиканский антикоррупционный форум, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией.