В Набережных Челнах задержали женщину за кражу в гипермаркете

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Республика
8 апреля 2025  11:50

Сотрудники Росгвардии задержали 40-летнюю женщину, подозреваемую в краже товаров из местного гипермаркета. Инцидент произошел вечером на проспекте Набережночелнинский.

Детали происшествия:

  • Сигнализация сработала после того, как женщина спрятала в сумке средства гигиены и другие товары на сумму свыше 3 тысяч рублей.

  • Охранник заметил кражу через видеонаблюдение и вызвал наряд вневедомственной охраны.

  • Патрульные задержали подозреваемую у выхода из магазина и доставили в отдел полиции.

Что грозит задержанной?

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ («Кража»). Если сумма ущерба подтвердится, ей может грозить штраф, обязательные работы или даже лишение свободы.

По данным пресс-службы Управления Росгвардии по РТ.

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В Набережных Челнах задержали женщину за кражу в гипермаркете