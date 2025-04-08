В Набережных Челнах задержали женщину за кражу в гипермаркете

Сотрудники Росгвардии задержали 40-летнюю женщину, подозреваемую в краже товаров из местного гипермаркета. Инцидент произошел вечером на проспекте Набережночелнинский.

Детали происшествия:

Сигнализация сработала после того, как женщина спрятала в сумке средства гигиены и другие товары на сумму свыше 3 тысяч рублей.

Охранник заметил кражу через видеонаблюдение и вызвал наряд вневедомственной охраны.

Патрульные задержали подозреваемую у выхода из магазина и доставили в отдел полиции.

Что грозит задержанной?

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ («Кража»). Если сумма ущерба подтвердится, ей может грозить штраф, обязательные работы или даже лишение свободы.

По данным пресс-службы Управления Росгвардии по РТ.