 В Набережных Челнах засели первый в 2022 году соципотечный дом
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В Набережных Челнах засели первый в 2022 году соципотечный дом

В квартирах будут жить молодые семьи, работники бюджетных организаций и предприятий, а также медработники.

Истории
24 января 2022  15:26
Автор:
Карина Кострулева

В Челнах заселили первый в этом году соципотечный дом. Об этом сообщила пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ. 

«Сегодня в 63-м микрорайоне Набережных Челнов состоялось торжественное заселение 216-квартирного жилого дома № 63-16. Проживать в нем будут работники бюджетных организаций и предприятий, медработники-получатели грантов и молодые семьи», – говорится в сообщении. 

Дом построен за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане в этом году построят 104 жилых и социальных объекта. Строительство будет вестись по шести национальным проектам.

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