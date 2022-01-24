В Набережных Челнах засели первый в 2022 году соципотечный дом

В Челнах заселили первый в этом году соципотечный дом. Об этом сообщила пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

«Сегодня в 63-м микрорайоне Набережных Челнов состоялось торжественное заселение 216-квартирного жилого дома № 63-16. Проживать в нем будут работники бюджетных организаций и предприятий, медработники-получатели грантов и молодые семьи», – говорится в сообщении.

Дом построен за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане в этом году построят 104 жилых и социальных объекта. Строительство будет вестись по шести национальным проектам.