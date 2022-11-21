В начале недели в РТ температура воздуха днем упадет до -7 градусов

Сегодня, 21 ноября, на территории Татарстана будет облачная погода с прояснениями. Днем существенных осадков не прогнозируются. Температура воздуха днем будет варьироваться от -2 до -7 градусов по Цельсию. На дорогах гололедица, сообщают синоптики Гидрометцентра республики.

Во вторник, 22 ноября, облачность сохранится, местами небольшой снег. Ночью прогнозируется от -4 до -9 градусов, при прояснениях до -13 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от -2 до -7 градусов. На дорогах возможна гололедица.

23 ноября синоптики обещают снег, мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах может подняться метель. Ночью будет от -3 до -8 градусов. Максимальная температура воздуха днем – от 0 до -5 градусов. На дорогах гололедица и снежные заносы.

Ранее «КВ» сообщали, что на территории Татарстана местами ожидается туман.