В нацпроекте «Производительность труда» поучаствовали около 250 татарстанских предприятий

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Россия/Мир
24 февраля 2024  11:18
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане подвели итоге реализации национального проекта «Производительность труда» за 2023 год.

4,5 тысячи сотрудников предприятий прошли обучение по использованию инструментам повышения производительности труда. Планируется, что до конца 2024 года еще 4 тысячи человек обучат и вовлекут в нацпроект 252 предприятия базовых несырьевых отраслей экономики.

Адресную поддержку татарстанскому бизнесу обеспечивает региональный центр компетенций в сфере производительности труда РТ. Он был создан в 2017 году и стабильно входит в топ-5 лучших центров подобного направления в стране. 

Национальный проект «Производительность труда» с 2018 года реализуется в целях повышения конкурентоспособности российских товаров и услуг, создавая культуру высокой производительности и эффективности среди работников организаций в каждом регионе России, и нацелен на рост экономики за счет повышения производительности труда не ниже 5% в год в целом по стране.

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