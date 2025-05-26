В Нижнекамске фирма погасила долги по зарплате после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Нижнекамска выявила нарушения трудового законодательства в ООО «Таттрансойл». Проверка показала, что с сентября 2024 по январь 2025 года компания не выплачивала зарплату 43 сотрудникам, накопив долг более 2,1 млн рублей.

По факту нарушения возбуждено уголовное дело против гендиректора фирмы по статье о невыплате заработной платы. Прокуратура также потребовала устранить нарушения.

После вмешательства надзорных органов все задолженности перед работниками были погашены в полном объеме.

Напомним, ранее мы писали о похожей ситуации, когда компания из Альметьевска выплатила 28 миллионов рублей долгов по заработной плате.