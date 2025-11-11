В Нижнекамске молодой водитель погиб в ДТП с опрокидыванием автомобиля

В Нижнекамске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием начинающего водителя. 19-летний молодой человек, чей стаж вождения составлял всего 7 месяцев, не справился с управлением автомобиля Лада.

По предварительной версии, водитель не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил наезд на бордюр разделительной полосы с последующим опрокидыванием транспортного средства. От полученных травм молодой человек скончался на месте до приезда скорой помощи.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Госавтоинспекция Татарстана призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными условиями и опытом вождения.