В Нижнекамске при падении с высоты погиб рабочий

news_top_970_100
Республика
7 ноября 2025  18:12

В Нижнекамске проводится служебное расследование по факту гибели работника подрядной организации на промышленном предприятии. Трагический инцидент произошел 7 ноября 2025 года примерно в 14:20, когда 37-летний сотрудник ООО «Энергоспецпроект» выполнял техническое обслуживание системы обогрева трубопровода на высоте 26 метров.

По предварительной информации, мужчина не удержался на рабочей площадке и сорвался вниз. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть пострадавшего от полученных травм.

Для проведения процессуальной проверки на место происшествия незамедлительно выехал Нижнекамский городской прокурор Ильнур Гаянов. В рамках расследования особое внимание уделяется соблюдению норм трудового законодательства и правил промышленной безопасности. При выявлении нарушений будут задействованы все меры прокурорского реагирования.

news_right_column_240_400
Новости
В Казанском Кремле завершена программа бесплатного посещения музеев по вторникам
В Нижнекамске при падении с высоты погиб рабочий
В России создается рабочая группа по профилактике социального сиротства
В РТ возбуждено уголовное дело против руководителя строительной компании
В Казани стартует серия ярмарок для самозанятых с бесплатными торговыми местами
В Татарстане продлили прием заявок на свадебные гранты для молодежи
В Казани стартовала социальная кампания «Твоя мера - 0 промилле»
На трассе под Казанью обгон привел к опрокидыванию автомобиля с ребенком