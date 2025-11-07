В Нижнекамске при падении с высоты погиб рабочий

В Нижнекамске проводится служебное расследование по факту гибели работника подрядной организации на промышленном предприятии. Трагический инцидент произошел 7 ноября 2025 года примерно в 14:20, когда 37-летний сотрудник ООО «Энергоспецпроект» выполнял техническое обслуживание системы обогрева трубопровода на высоте 26 метров.

По предварительной информации, мужчина не удержался на рабочей площадке и сорвался вниз. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть пострадавшего от полученных травм.

Для проведения процессуальной проверки на место происшествия незамедлительно выехал Нижнекамский городской прокурор Ильнур Гаянов. В рамках расследования особое внимание уделяется соблюдению норм трудового законодательства и правил промышленной безопасности. При выявлении нарушений будут задействованы все меры прокурорского реагирования.